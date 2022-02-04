وزير المالية: ضغط الجدول الزمني لتنفيذ المنظومة الإلكترونية…

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضي بخطى ثابتة في مسيرة التحول الرقمي، وتحديث أنماط العمل الحكومي، وتعظيم جهود تعزيز حوكمة منظومة الإدارة المالية للدولة، على نحو يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح أن ما حققناه من نجاحات في التحول الرقمي سواءً في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة، والدفع والتحصيل غير النقدي، وتحديث منظومتى الضرائب والجمارك على نحو متكامل، يدفعنا لاستكمال المسيرة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي؛ تحفيزًا للاستثمار، وتشجيعًا للصناعة الوطنية، وتعزيزًا للإنتاج المحلي، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي بما يساعد في استيداء حق الدولة.

تقديم أكثر من 16 خدمة تغطي جميع جوانب المشتريات العامة لتيسير الإجراءات

وأشار الوزير، فى اجتماعه مع وفد من الوكالة الكورية للتعاون الدولي «كويكا» عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، إلى حرصه على تهيئة كل المتطلبات اللازمة للانتهاء من تطبيق المنظومة الإلكترونية للتعاقدات الحكومية بالتعاون مع كوريا الجنوبية من خلال منحة 7,9 مليون دولار، على نحو يعكس عمق علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتنامي مجالات التعاون.

ولفت إلى ضرورة ضغط الجدول الزمني لهذا المشروع، وفقًا للنهج الذى تتبناه الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، بتنفيذ مشروعات التطوير الكبرى فى أزمنة قياسية، منها ما يدخل في نطاق اختصاص وزارة المالية مثل تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، ومنظومة النافذة الواحدة التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية.

الدولة تتبنى تنفيذ مشروعات التطوير الكبرى في أزمنة قياسية.. لتحقيق التنمية الشاملة

وأكد أن ذلك يسهم في تبسيط وميكنة الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة الدولية، وكذلك مشروعات الإقرارات الضريبية الإلكترونية، ومنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، والفاتورة الإلكترونية، ضمن جهود تطوير المنظومة الضريبية.

وقال خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني، إن هذا المشروع يتفق مع السياسة العامة للدولة في مجال الرقمنة واستخدام النظم الإلكترونية في تقديم الخدمات الحكومية.

وأوضح الجانب الكوري حرصه على الدفع قدمًا بمشروع تطبيق المنظومة الإلكترونية للتعاقدات الحكومية، وهو ما يؤكد اهتمام الحكومة الكورية بتطوير مختلف أوجه العلاقات مع مصر، التي تم اختيارها شريكًا استراتيجيًا لكوريا.

وأشار المسئولون الكوريون إلى أنهم سيسعون إلى نقل خبراتهم في هذا المشروع إلى الجانب المصرى، وكذلك الاستفادة من تجارب تطبيق هذه المنظومة في كل من الأردن، وتونس، والعراق، كما سيسعون لإتمام المشروع في أسرع وقت استجابة للمطلب المصري.

وأكد الخبير المشارك في تحضير المشروع من الوكالة الكورية للتعاون الدولى «كويكا»، أن المنظومة الإلكترونية للتعاقدات الحكومية ستعمل ضمن نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية الحالي في مصر، على أن يشمل تقديم أكثر من 16 خدمة تغطي جميع جوانب المشتريات العامة الحالية بما يتفق مع القوانين واللوائح المصرية، بهدف تيسير عملية المشتريات وجعلها أكثر فاعلية لكل من المؤسسات العامة والخاصة من خلال ربطها بالخدمات الإلكترونية الحالية مثل عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني.

حضر اللقاء من الجانب المصرى خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني، واللواء ماجد يونس رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية واللواء أحمد الشريف مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدي رئيس وحدة العلاقات الخارجية ومن الجانب الكورى تشوى بيونغ سون ممثل سفارة كوريا الجنوبية.