2.6 مليار جنيه إجمالى الضرائب والرسوم بجمارك بورسعيد يناير…

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تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة برئاسة محمد حسام، أفرجت عن مشمول 4 آلاف و184 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال شهر يناير الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: القمح، والبقول، والذرة، وقطع الغيار، ومستلزمات الإنتاج، والسيارات.
أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 432 مليونًا و94 ألف جنيه ، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و264 مليونًا و702 ألف جنيه .
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت خلال شهر يناير الماضى، بتصدير مشمول 2022 بيانًا جمركيًا «صادر» بمختلف النظم الجمركية من خلال 5800 حاوية، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و555 مليونًا و 321 ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية ، والبضائع العامة، منها: المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية، تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 129 ألف و556 جنيهًا .
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر يناير الماضي، بلغت نحو 2 مليار و696 مليونًا و 796 ألف جنيه.
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