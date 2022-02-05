مال وأعمال

أرامكو السعودية ترفع سعر بيع النفط الخام لآسيا لشهر مارس

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العربية نت _ رفعت شركة أرامكو السعودية أسعار كل أنواع خاماتها النفطية التي تبيعها لآسيا في مارس مقابل فبراير تمشيا مع توقعات السوق.

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أظهرت وثيقة تسعير اليوم السبت أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم رفعت سعر بيع خامها العربي الخفيف للعملاء الآسيويين لشهر مارس 60 سنتا للبرميل مقارنة بشهر فبراير بزيادة قدرها 2.80 دولار للبرميل عن متوسط سعر خامي عمان ودبي.

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كان من المتوقع أن ترفع السعودية سعر مارس للخام الرئيسي 60 سنتا للبرميل وفقا لمسح أجرته لسبعة مصادر تكرير في أواخر يناير.

عكست زيادات الأسعار زيادة الطلب في آسيا وزيادة الهوامش للبنزين ووقود الطائرات.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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