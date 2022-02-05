مال وأعمال

أدنوك الإماراتية تحدد سعر خام مربان في مارس عند 85.11 دولار…

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وكالات _ قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إنها حددت سعر البيع الرسمي لخامها مربان لشهر مارس عند 85.11 دولار للبرميل.

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وكان السعر الرسمي للخام في فبراير عند 74.36 دولار للبرميل.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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