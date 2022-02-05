بايدن يمدد فرض رسوم جمركية على الألواح الشمسية لأربع سنوات

فرانس برس _ أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة، مرسوما يمدد بموجبه لأربع سنوات العمل برسوم جمركية على الألواح الشمسية التي كان قد فرضها في البداية سلفه دونالد ترامب لحماية الصناعيين الأمريكيين الذين يواجهون منافسة شديدة من الصين خصوصا.

وكانت هذه الرسوم الإضافية التي فُرضت في يناير 2018 بمثابة بداية لسلسلة من الإجراءات الحمائية التي أدت إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومع شركائهما التجاريين الرئيسيين.

وقال بايدن “أعتقد أن تمديدا لهذا الإجراء الوقائي سيؤدي إلى فوائد اقتصادية واجتماعية أكثر” مما سينتج عنه من تكاليف.

بلغت الرسوم الجمركية الأمريكية على الألواح الشمسية في البداية 30 في المائة في السنة الأولى قبل أن تنخفض بمقدار 5 نقاط مئوية كل عام على مدى 4 سنوات.

وكان مقررا أن تنتهي مدة الرسوم هذا الأسبوع. لكن الكثير من الشركات المصنعة الأمريكية طلب تمديدها بحجة أنها لا تزال ضرورية لدعم الصناعة الوطنية التي استطاعت استعادة قوتها في مواجهة المنافسة الأجنبية.

وتعتزم إدارة بايدن أيضا تعزيز الإنتاج المحلي وفي الوقت نفسه تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

في المقابل قررت إدارة بايدن مضاعفة كمية الألواح الشمسية التي يمكن أن تدخل البلاد دون رسوم جمركية، وأعلنت أنها ستبدأ محادثات مع كندا والمكسيك للنظر في زيادة الواردات من هذين الشريكين.