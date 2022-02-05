3 مليارات جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السخنة فى يناير الماضي

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليل متوسط زمن الإفراج الجمركى، على النحو الذى يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 9 آلاف و881 شهادة جمركية وارد نهائى بجمارك السخنة، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة مثل :«القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار حريمى، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات»، خلال شهر يناير الماضى.

أضاف التقرير، أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة بلغت 622 مليونًا و78 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالى 2 مليار و420 مليونًا و835 ألف جنيه.

أوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السخنة، قامت بتصدير مشمول 1335 بيانًا جمركيًا خلال يناير الماضى، معظم أصنافها من: «الرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس، والرخام »، بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و778 مليونًا و179 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 8 ملايين و133 ألف جنيه.

أشار التقرير، إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة، خلال شهر يناير الماضى بلغت نحو 3 مليارات و42 مليونًا و913 ألف جنيه.