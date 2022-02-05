الصين تنتقد أمريكا لتمديد الرسوم الجمركية على معدات الطاقة…

بلومبرج _ انتقدت الصين قرار الرئيس الأمريكي ، جو بايدن، تمديد الرسوم الجمركية على معدات الطاقة الشمسية المستوردة، قائلة إن هذا العمل “سيضر” بالتجارة الدولية لمنتج الطاقة المتجددة.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن وزارة التجارة قولها في بيان اليوم إن “الحكومة الأمريكية أصرت على هذا التمديد، بغض النظر عن المعارضة القوية، محليا ودوليا”.

وأضافت الوزارة “هذا العمل لن يساهم في التنمية الصحية في صناعة الطاقة الشمسية في أمريكا وسيضر بالنظام التجاري الدولي للطاقة الشمسية كمنتج طاقة جديد”.

وكان من المقرر أن تنتهي الرسوم الجمركية، التي أدخلها أولا الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، في عام 2018، في أوائل فبراير وستستمر الآن لمدة أربع سنوات أخرى.

وتشمل خطوة الرئيس الأمريكي، جو بايدن إعفاء للألواح المستوردة، ذات الوجهين أو ثنائية الوجه، التي يتم استخدامها على نطاق واسع، في مشروعات الطاقة الشمسية ، في نطاق المرافق.