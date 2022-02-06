نمو أكبر من المتوقع للوظائف الأمريكية في يناير رغم تفشي…

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أ ف ب – على الرغم من عودة تفشي كوفيد-19 المتسارع من جراء المتحور أوميكرون، سجلت الوظائف الأمريكية نموا مع استحداث 467 ألف فرصة عمل في يناير، وفق ما أعلنت الحكومة، في حصيلة فاقت التوقعات.
وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من البيت الأبيض: “ماكينة الوظائف الأمريكية تتقدم أكثر من أي وقت مضى؛ دعمًا لانتعاش قوي وفرص للرجال والنساء الذي يعملون جاهدين في هذا البلد”.
وشكل تقرير وزارة العمل، الذي أظهر أيضا ارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 4%، مفاجأة سارة لأكبر قوة اقتصادية في العالم، بعدما كان خبراء كثر توقعوا نموا وظيفيا ضعيفا أو حتى سلبيا في الشهر الأول من العام 2022.
والشهر الماضي، كانت الحانات والمطاعم من أبرز مؤسسات قطاع الترفيه والضيافة التي شهدت توظيفا، علماً بأن القطاع استحدث 151 ألف فرصة عمل.
واستحدث قطاع الخدمات المهنية والتجارية 86 ألف فرصة عمل، فيما استحدث قطاع البيع بالتجزئة 61 ألفا.
وصرّحت وزارة التجارة الأمريكية جينا رايموندو عبر سي إن إن: “لسنا بعد في مرحلة ما بعد الوباء (…) لكن الأسوأ بات حتمًا خلفنا”.
وكان اقتصاد الولايات المتحدة استحدث 1,19 مليون فرصة عمل منذ ذروة تفشي كوفيد-19 في أبريل 2020، إلا أنّ العودة إلى مستوى ما قبل الجائحة لا تزال تتطلّب استحداث 2,9 مليون وظيفة، وفق البيانات.
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