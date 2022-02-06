نيفين جامع: تنمية المشروعات ضخ تمويلات بقيمة 7.5 مليارات…

إسلام فضل _ كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عن ضخ الجهاز تمويلات بقيمة 7.5 مليارات جنيه خلال عام 2021، مقابل 4.5 مليارات جنيه في 2020.

وقالت جامع، إن نشاطي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر استحوذا على 7.2 مليارات جنيه، من إجمالي حجم التمويلات في 2021، مقارنة بنحو 4.4 مليارات جنيه في العام السابق له.

وأشارت إلى أن الجهاز منح تمويلات لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بقيمة 323.4 مليون جنيه خلال عام 2021، مقابل 138.4 مليون جنيه في 2020، والتي وفرت نحو 1.5 مليون يومية عمل مقارنة بنحو 320 ألفًا في ذات فترة المقارنة.

وقالت الوزيرة إن تمويلات المشروعات الصغيرة التي تم ضخها من خلال البنوك والجمعيات خلال عام 2021، بلغت 1.697 مليار جنيه لنحو 31.9 ألف مشروع، ساهمت في توفير 26.296 ألف فرصة عمل، بينما بلغ الإقراض المباشر 973.5 مليون جنيه، لصالح 3042 ألف مشروع ونحو 15.95 ألف فرصة عمل.

وكشفت عن وصول حجم التمويلات الممنوحة للبنوك والجمعيات إلى 4.502 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، لنحو 164.034 ألف مشروع، ساهمت في توفير أكثر من 388.55 ألف فرصة عمل.

وقالت جامع، إنه سيتم تخصيص جزء من موازنة عام 2022 للمشروعات المتوسطة، موضحة أن الجهاز حصل على الموافقة لضخ تمويل حتى 30 مليون جنيه لبعض الأنشطة من المشروعات المتوسطة ولكنه سيبدأ بنحو 15 مليون جنيه كبداية، بحيث يتم الوصول إلى الحد الأقصى المسموح به بشكل تدريجي.

وأشارت إلى أن الجهاز تقدم بطلب إلى مجلس الوزاء لمد فترة توفيق أوضاع أصحاب المشروعات، رافضة الإفصاح عن المهلة المقترحة، مشيرة إلى أنه المهلة الحالية تنتهي بحلول شهر أبريل المقبل.