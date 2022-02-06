بيتي تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 250 مليون جنيه خلال 2022

إسلام فضل _ قال مارك وايلي الرئيس التنفيذي لشركه بيتي للصناعات الغذائية، إن الشركة تستهدف زيادة استثمارتها في السوق المصرية خلال العام الجاري بقيمة 250 مليون جنيه تتوزع على إنشاء خطوط إنتاج جديدة.

وأضاف في بيان صادر اليوم الأحد، أن ذلك للمساعدة في تلبية احتياجات السوق بهدف زيادة الحصة السوقية وتعزيز تواجد الشركة في السوق المصرية، فضلا عن زيادة وسائل التوزيع لتحقيق تغطية أكثر للمحافظات لتلبية احتياجات المستهلكين.

وأوضح أن من ضمن أوجه الاستثمار التي تستهدفها الشركة، وتوليها اهتماما كبيرا في عام 2022 هو الاستثمار في مجال تكنولوجيا التصنيع الجديدة عن طريق تطوير منظومة التصنيع، بأحدث ما توصل اليه العالم في هذا المجال، بالإضافة لتعزيز أنظمة رقابة الجودة في جميع مراحل العملية الإنتاجية، بما ينعكس ايجابيا على المستهلك الذي تضعه الشركة على رأس أولوياتها.

وأشار إلي أن خطة الشركة الاستثمارية في 2022 تؤكد اهتمام “بيتي” بالسوق المصرية وتطوير صناعة الأغذية بها باعتبارها سوقًا كبيرة ومن أهم أسواق منطقة الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن هناك خططًا طموحة لتطوير صناعة الألبان من خلال عدد من الأفكار المبتكرة والداعمة للصناعة، والتي تم مناقشتها في أكثر من لقاء موسع عقدته شركة بيتي خلال هذا العام “2021”مع عدد كبير من أطراف الصناعة لتطويرها وتنميتها خاصة فيما يتعلق بمبادرة بيتي لتطوير مراكز تجميع الألبان ودعم صغار المنتجين العاملين في تلك الصناعة، تأكيدا على ريادتها لهذه السوق في مصر.

وذكر أن الشركة ضخت استثمارات جديدة في سوق صناعة الألبان والعصائر في مصر بقيمة 204 مليون جنيه خلال 2021، توزعت ما بين خطوط إنتاج وتعبئة جديدة، لافتًا إلى أن تلك الاستثمارات مثّلت خطوة للأمام نحو ريادة سوق الألبان والعصائر في مصر.

من جانبه، قال محمد سيف رئيس قطاع المشتريات بشركة “بيتي” أن الشركة نجحت في تحقيق معدلات نمو وصلت إلى 31% خلال 2021، وتستهدف زيادة هذا المعدل خلال 2022، عبر استكمال ورش العمل والندوات الخاصة بتطوير الصناعة، والتركيز على تلبية احتياجات المستهلك وتوفير أكبر قدر ممكن من المنتجات التي تلبي كافة الأذواق.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك 24 خطًا لإنتاج العصائر والألبان والزبادي وتستهدف افتتاح خطوط أنتاج جديدة في 2022، لتلبية الطلب المتزايد وسد أي فجوات في السوق.

وفي سياق متصل قال تامر نجيب مدير عام المبيعات، إن بيتي نجحت في إدارة تداعيات فيروس كورونا على الأسواق من خلال اتخاذ كافة سُبل الوقاية لفريق المبيعات والتركيز على طرق مختلفة للوصول للمستهلكين أون لاين.