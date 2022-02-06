وزيرة التجارة والصناعة تصدر قرارا بإنشاء مجلس الصناعات…

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بإنشاء مجلس الصناعات النسيجية برئاستها وعضوية كلا من اللواء كامل عبد الرحمن هلال، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصناعية والدكتور أحمد مصطفى، رئیس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمهندس محمود عبد السميع الشامي، ممثل غرفة الصناعات النسجية بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.

كما شملت العضوية سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج والمفروشات المنزلية وماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة والدكتور عادل عبد العظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون الارشاد والتدريب والمهندس محمود أمين محمود سعد، وحازم وجدی مؤمن، ومحمد السيد يوسف من ذوي الخبرة.

وسيعمل بالقرار منذ تاريخ نشره بالوقائع الرسمية ويُلغى القرار الوزاري رقم 783 لسنة 2017 وكل ما يخالف أحكام هذا القرار.

وقالت وزيرة التجارة، إن إنشاء هذا المجلس جاء بهدف تنمية وتطوير الصناعات النسجية على مستوى الجمهورية وتنسيق الجهود المبذولة للنهوض بكافة حلقات صناعة الصناعات النسجية والعمل على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لها.

وأشارت إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً للارتقاء بمنظومة صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر للوصول بها لمستويات عالمية تفي باحتياجات السوق المحلى وتعزز صادرات الملابس الجاهزة المصرية للأسواق العالمية، وذلك من خلال التوسع في كافة مراحل الإنتاج، لا سيما وأن الصناعات النسجية من الصناعات الحيوية التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لمضاعفة صادراتها والنفاذ إلى المزيد من الأسواق الخارجية.

وأوضحت جامع أن القرار قد حدد الاختصاصات التي يقوم بها المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالصناعات النسجية والتي تتضمن حصر المشاكل والمعوقات التي تواجه هذه الصناعة ووضع خطة عمل لتنفيذ استراتيجية ومستهدفات الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وتطويرها ووضع برنامج تنفيذي لتفعيل استراتيجية صناعة الغزل والنسيج ومؤشرات الأداء التفصيلية لمتابعتها.

أضافت أن القرار يسهم في دراسة عناصر التكلفة للإنتاج المحلي واقتراح الإجراءات اللازمة لخفض هذه التكاليف بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المحلي بالمقارنة بالمنتج المستورد، ووضع خريطة للصناعات النسيجية تحدد أماكن تجمعها وإمكانيات نموها وكيفية رفع كفاءتها وزيادة قيمتها المضافة وتعزيز سلاسل القيمة.

ولفتت إلى أن مهام المجلس تتضمن أيضاً وضع آليات للربط بين الصناعات المغذية وكبريات الشركات في مجال صناعة الغزل والنسيج وإيجاد ألية حديثة للتواصل مع كافة أسواق العالم بهدف تقديم مصر كبديل قوي لنمو وانتقال هذه الصناعة إليها استثماريا وتصديريا، وإعداد دراسة لتصميم علامات تجارية مصرية للسوق المحلي والتصدير بالاستعانة بالجهات المعنية محليا ودوليا في هذا الشأن، فضلاً عن وضع برامج تدريبي مهني لتأهيل العمالة المطلوبة لهذه الصناعة وسبل تنفيذه.

وأشارت وزيرة التجارة إلى أن القرار نص على أن يكون للمجلس أمانة فنية تتولى تنفيذ توصيات وقرارات المجلس مع الجهات المعنية، والمعاونة الفنية في أعمال المجلس على أن ينعقد المجلس المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويجوز دعوته للإنعقاد بناء على طلب رئیسه أو خمسة أعضاء على الأقل.