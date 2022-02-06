مال وأعمال

هاني برزي: تخفيف الأعباء عن المصنعين يزيد التنافسية وسرعة…

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شاهندة إبراهيم _ قال هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن المبادرة الجديدة لسداد دعم المصدرين بخصم تعجيل 8% بدلًا من 15% ستؤدي دورًا جيدًا يعول عليه في ملف تنمية الصادرات التي خطت الدولة فيه خطوات محمودة عبر دعم المصدرين، فضلًا عن أنها تعتبر أحد المطالب الأساسية للمجتمع الصناعي.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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