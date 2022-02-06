هاني برزي: تخفيف الأعباء عن المصنعين يزيد التنافسية وسرعة…

شاهندة إبراهيم _ قال هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن المبادرة الجديدة لسداد دعم المصدرين بخصم تعجيل 8% بدلًا من 15% ستؤدي دورًا جيدًا يعول عليه في ملف تنمية الصادرات التي خطت الدولة فيه خطوات محمودة عبر دعم المصدرين، فضلًا عن أنها تعتبر أحد المطالب الأساسية للمجتمع الصناعي. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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