وليد جمال الدين: مواجهة المعوقات وإيجاد حلول جذرية أفضل من…

شاهندة إبراهيم _ قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن مبادرة السداد المعجل 8% غير مفهومة، نظرًا لأنه وفقًا للمعلن ستطبق على الصادرات من 1 يوليو 2021، وهو ما يعني أنها لبرنامج المساندة التصديرية الحالي وليست للمتأخرات. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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