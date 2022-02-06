مال وأعمال

وليد جمال الدين: مواجهة المعوقات وإيجاد حلول جذرية أفضل من…

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شاهندة إبراهيم _ قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن مبادرة السداد المعجل 8% غير مفهومة، نظرًا لأنه وفقًا للمعلن ستطبق على الصادرات من 1 يوليو 2021، وهو ما يعني أنها لبرنامج المساندة التصديرية الحالي وليست للمتأخرات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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