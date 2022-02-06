شريف الجبلي: الصناعة تحتاج مزيدا من التشجيع ويجب إلغاء…

إسلام سالم _ قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان، ورئيس شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات، إن إعلان وزارة المالية عن دراسة مقترحات المجتمع الصناعي حول رفع الضريبة العقارية عن المصانع، أمر جيد للغاية، مؤكدًا أن الصناعة تحتاج المزيد من التشجيع. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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