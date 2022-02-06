شريف الصياد: توقعات ببلوغ الصادرات مستويات متجددة من النمو…

شاهندة إبراهيم _ وصف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ورئيس مجلس إدارة شركة تريدكو خصم تعجيل السداد في برنامج الدعم الجديد بأنه خطوة أخرى على الطريق الصحيح، مؤكدًا في تصريحات لجريدة دوت الخليج أن الحكومة تمضي قدمًا في دعم المصنعين من خلال هذه المبادرة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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