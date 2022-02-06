مال وأعمال

ملف.. مصدرون يرحبون بخفض مقابل السداد المعجل لأعباء…

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شاهندة إبراهيم وإسلام سالم _ رحب عدد من كبار الصناع والمصدرين بالقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية قبل أيام قليلة، والمتعلقة بخفض نسبة السداد المعجل لبرنامج رد أعباء الصادرات من 15 إلى 8%، إضافة إلى الموافقة على تقديم مقترح بعدم تحميل الضريبة العقارية على بعض قطاعات الصناعة، مطالبين في الوقت نفسه بزيادة الإجراءات الداعمة للقطاع الصناعي والتي تساهم في رفع الأعباء المالية عن كاهل عن الصناع والمصدرين لتحقيق التنمية المأمولة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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