السيسي يستقبل رئيس جمهورية جيبوتي بمطار القاهرة

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دوت الخليج – استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمطار القاهرة، رئيس جمهورية جيبوتي، إسماعيل عمر جيله.
وبحسب المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، فإن الرئيسين السيسي وجيله سيعقدان، غدا في قصر الاتحادية، مباحثات قمة لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
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