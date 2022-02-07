: تركيا ترفع الحظر عن استيراد خردة المعادن من لبنان

نقلت عن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام، اليوم الأحد، قوله إن تركيا رفعت الحظر عن استيراد خردة المعادن من لبنان، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الوطنية. وأضاف سلام أن الإجراء التركي سيؤمن للبنان 100 مليون دولار سنويا. وذكر سلام أن القرار اُتخذ خلال زيارته لتركيا الأسبوع الماضي برفقة وفد برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

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