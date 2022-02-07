الوزير: طفرة هائلة في جميع عناصر منظومة النقل البحري

دوت الخليج – شارك الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، في افتتاح فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض النقل للاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تنظمه “هيئة الطرق والمواصلات بدبي”، بالشراكة والتعاون مع “منظمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة” ومقرها بلجيكا.

ويقام المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، في مركز دبي التجاري العالمي بحضور أكثر من 1000 مشارك، و73 متحدثا من الخبراء والأكاديميين في قطاع النقل العام من 19 دولة، وعدد من مديري الهيئات والدوائر الحكومية، ويصاحب المؤتمر معرضا تشارك فيه 40 مؤسسة من 17 دولة.

وتوجه وزير النقل، بعد مراسم الافتتاح، إلى زيارة معرض إكسبو دبي؛ حيث تفقد أجنحة مصر والإمارات والسعودية والسويد.

وأشاد الوزير بـ”نجاح” المعرض، مؤكدًا أن الجناح المصري يشهد إقبالا كبيرا من الزوار، حيث يعد ضمن قائمة الأجنحة الأكثر استقبالا للزائرين، وهو الأمر الذي يعكس قيمة وأهمية المشاركة المصرية في هذا المحفل الدولي الهام.

التقى الوزير، لاحقًا، مع رئيس وقيادات هيئة التصنيف الإماراتية؛ لمناقشه أسلوب وطرق عمل هيئات التصنيف على السفن وبحث سبل التعاون معها.

وأكد وزير النقل أن الحكومه المصرية، ممثلة في وزاره النقل، تولي أهمية كبرى لقطاع النقل البحري كأحد أهم القطاعات المتعلقة بالاقتصاد المصري.

وأضاف أن هذا القطاع بشهد “طفرة هائلة في عناصر المنظومة كافة، خاصة أن مصر تنفذ خطة شاملة للتحول إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات”.