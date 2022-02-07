مال وأعمال

الإنتاج الصناعي الألماني يتراجع إلى 0.3% خلال ديسمبر

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_ أفادت بيانات رسمية يوم الاثنين بأن الإنتاج الصناعي الألماني انخفض في ديسمبر، إذ تضرر أكبر اقتصاد في أوروبا في أواخر العام الماضي بفعل أزمات في سلاسل التوريد.

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وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن الإنتاج الصناعي بالبلاد نزل 0.3 بالمئة على أساس شهري بعد ارتفاع 0.3 بالمئة في قراءة معدلة بالزيادة لنوفمبر .

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كان استطلاع رأي أجرته قد أشار إلى زيادة 0.4 بالمئة في ديسمبر.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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