الإنتاج الصناعي الألماني يتراجع إلى 0.3% خلال ديسمبر

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_ أفادت بيانات رسمية يوم الاثنين بأن الإنتاج الصناعي الألماني انخفض في ديسمبر، إذ تضرر أكبر اقتصاد في أوروبا في أواخر العام الماضي بفعل أزمات في سلاسل التوريد.
وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن الإنتاج الصناعي بالبلاد نزل 0.3 بالمئة على أساس شهري بعد ارتفاع 0.3 بالمئة في قراءة معدلة بالزيادة لنوفمبر .
كان استطلاع رأي أجرته قد أشار إلى زيادة 0.4 بالمئة في ديسمبر.
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