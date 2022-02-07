مال وأعمال

الخطوط الجوية الكويتية تسير رحلات إلى 17 وجهة جديدة اعتبارا…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

CairoBank

_ أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن تسيير رحلات إلى 17 وجهة جديدة منها موسكو وفيينا وصلالة وشرم الشيخ والاسكندرية والدار البيضاء، اعتبارا من مايو المقبل ليصبح مجموع وجهاتها 57.

predco_adv_2021

وقالت الشركة في بيان إن الرحلات الجديدة ستشمل أيضا ملقا وسراييفو ونيس وسوهاج وميكانوس وبودروم وطرابزون ومدريد ومانشستر وكاتمندو وكوالالمبور.

Edita2021

وقال الرئيس التنفيذي للشركة معن رزوقي إن هذه الخطوة تأتي في إطار استعدادات الخطوط الجوية الكويتية لموسم الصيف الذي سيشهد “انتعاشا ملحوظا” في حركة السفر حول العالم مشيرا إلى ارتفاع الطلب على هذه الوجهات من قبل العملاء بقصد السياحة أو الأعمال أو التعليم.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخطوط الجوية الكويتية تسير رحلات إلى 17 وجهة جديدة اعتبارا… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا