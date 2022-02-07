الخطوط الجوية الكويتية تسير رحلات إلى 17 وجهة جديدة اعتبارا…

_ أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن تسيير رحلات إلى 17 وجهة جديدة منها موسكو وفيينا وصلالة وشرم الشيخ والاسكندرية والدار البيضاء، اعتبارا من مايو المقبل ليصبح مجموع وجهاتها 57.

وقالت الشركة في بيان إن الرحلات الجديدة ستشمل أيضا ملقا وسراييفو ونيس وسوهاج وميكانوس وبودروم وطرابزون ومدريد ومانشستر وكاتمندو وكوالالمبور.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة معن رزوقي إن هذه الخطوة تأتي في إطار استعدادات الخطوط الجوية الكويتية لموسم الصيف الذي سيشهد “انتعاشا ملحوظا” في حركة السفر حول العالم مشيرا إلى ارتفاع الطلب على هذه الوجهات من قبل العملاء بقصد السياحة أو الأعمال أو التعليم.