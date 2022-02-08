البحرين تطلق الإقامة الدائمة لجذب الكفاءات والاستثمارات

وكالات – أعلنت البحرين، اليوم الاثنين، إطلاق “الإقامة الذهبية الدائمة”، التي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي.

وقالت وكالة أنباء البحرين إن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المصري، ترأس اليوم الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد بقصر القضيبية.

وأعلن مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، إطلاق الإقامة الذهبية، التي تأتي “ضمن خطة التعافي الاقتصادي، والتي ستسهم في تعزيز تنافسية مملكة البحرين ودعم مسارات التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية واستقطاب الكفاءات وفتح المجال لها للحصول على إقامة دائمة في مملكة البحرين لهم ولعائلاتهم”.

وذكرت الوكالة أن إطلاق الإقامة الذهبية جاء بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزير الداخلية.

وأوضحت وكالة للأنباء أن تأشيرة الإقامة الذهبية ستجدد إلى أجل غير مسمى وتمنح الحق في العمل بالبحرين والدخول والخروج غير المقيد بحدود بالإضافة لحق الإقامة لأفراد الأسر.

ولاستحقاق التأشيرة الجديدة، يتعين أن يكون الشخص قد أقام في البحرين لخمس سنوات على الأقل وبراتب لا يقل في المتوسط عن 2000 دينار بحريني (5306 دولار أميركي) شهريا.