المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تنصح بعدم السفر إلى 6 دول…

وكالات – نصحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأمريكيين الاثنين، بعدم السفر إلى ست دول، هي ليبيا وسلطنة عمان واليابان وكوبا وأرمينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب إصابات كورونا.

وتُدرج المراكز حاليا أكثر من 130 دولة ومنطقة حول العالم في قائمة “المستوى الرابع: مرتفع للغاية” فيما يتعلق بإصابات كوفيد-19.

كما تدرج نحو 50 دولة ضمن “المستوى الثالث: مرتفع”، والذي يدعو الأمريكيين الذين لم يحصلوا على التطعيمات إلى تجنب السفر غير الضروري إليها.