أسعار النفط تغلق دون أعلى مستوى في 7 سنوات

وكالات – أغلقت أسعار النفط منخفضة، يوم الاثنين، بعد علامات خافتة على تقدم في محادثات نووية بين الولايات المتحدة وإيران، قد تؤدي إلى رفع العقوبات الأمريكية على مبيعات النفط الإيراني.

وفي الأسبوع الماضي قفزت أسعار الخام لسابع أسبوع على التوالي بدعم من استمرار القلق حيال تعطلات للإمدادات غذتها موجة شديدة البرودة في الولايات المتحدة واستمرار الاضطراب السياسي بين منتجين عالميين رئيسيين.

وإذا رُفعت العقوبات الأمريكية، فإن إيران قد تسارع إلى تصدير ملايين البراميل من الخام وتساعد في دفع أسعار النفط للانخفاض من مستوياتها الشديدة الارتفاع.

وأنهت عقود خام برنت جلسة التداول منخفضة 58 سنتا، أو 0.6%، لتسجل عند التسوية 92.69 دولار للبرميل. وفي أثناء جلسة قفز خام القياس العالمي إلى 94 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 99 سنتا، أو 1.3%، لتبلغ عند التسوية 91.32 دولار بعد أن لامست عند أعلى مستوى لها في الجلسة 92.73 دولار.

وقال محللون إن أسعار النفط، التي قفزت حوالي 20% منذ بداية العام، من المرجح أن تتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل بسبب طلب عالمي قوي.