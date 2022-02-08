الولايات المتحدة تضيف كيانات صينية لقائمة صادرات تتطلب…

– قالت وزارة التجارة الأمريكية إنها أضافت 33 كيانا صينيا إلى ما تطلق عليه قائمة الصادرات التي لم يتم التحقق منها والتي تتطلب أن تمر الصادرات الأمريكية عبر إجراءات إضافية قبل شحن البضائع لهذه الكيانات.

وقالت الوزارة أمس الاثنين إنها تتخذ هذه الخطوة لعدم قدرتها على التحقق من قانونية هذه الشركات وإمكانية التعويل عليها فيما يتعلق باستخدامها للصادرات الأمريكية.

وشملت القائمة شركات مدرجة بالبورصة وجامعات بالإضافة إلى موردين لقطاعات الطيران والإلكترونيات.

وشهد سهم شركة ووشي بايولوجيكس تراجعا بنسبة 25 بالمئة لتفقد 77 مليار دولار هونج كونجي (9.9 مليار دولار) من قيمتها السوقية بعد إدراج وحدتيها في ووشي وشنغهاي على القائمة. وتم وقف تداول سهمها في وقت لاحق.

وقالت الشركة، التي تنتج مكونات لقاحات منها لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19، إنها استوردت بالفعل معدات تصنيع خاضعة للإجراءات الأمريكية لكن الخطوة ليس لها تأثير على أعمالها أو خدماتها للشركاء العالميين.

ومُنعت ووشي بايو، بموجب الإجراءات الأمريكية، من إعادة بيع أو إعادة تصدير العناصر التي تشتريها من الولايات المتحدة لكن رئيسها التنفيذي كريس تشين قال في اتصال مع المستثمرين يوم الثلاثاء إن وزارة التجارة الأمريكية لم تتمكن من التأكد من التزام الشركة بسبب الجائحة.

وقال “بسبب كوفيد-19 لم يتمكنوا من السفر إلى هنا على مدى العامين الماضيين للتحقق من عملنا لذلك وضعونا على قائمة الشركات التي لم يجري التحقق منها”.

وأضاف أن محامي الشركة يعتزم التفاوض مع وزارة التجارة الأمريكية.