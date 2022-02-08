وزير قطاع الأعمال في زيارة إلى شركة ECH لتسويق وبيع منتجات…

قام هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة إلى مقر شركة Egyptian Cotton Hub (إيجيبشيان كوتون هب)، والتي تم تأسيسها مؤخرًا لتتولى عمليات التجارة والبيع والتسويق لمنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

واستعرض الوزير، خلال الزيارة ، عددا من النماذج وعينات الإنتاج من المنتجات الجديدة خاصة في قطاع المفروشات والمنسوجات المنزلية، وكذلك الأدوات الجديدة المستخدمة في تعبئة وعرض المنتجات، وذلك تحت العلامة التجارية الجديدة “نيت”.

وأشاد “توفيق” بالجهود المبذولة من قبل الشركة في تحسين وتطوير أساليب البيع والتسويق للمنافسة محليا وكذلك التواجد بقوة في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أنه من المستهدف بيع وتسويق كميات تعادل 5 أضعاف الكميات المنتجة حاليا بعد الانتهاء من خطة التحديث الشامل لشركات الغزل والنسيج.

قريبا افتتاح 3 فروع لـ”ECH” للبيع المحلي.. وأولها في أبريل المقبل

وتستهدف شركة ECH فتح عددا من الفروع للبيع المحلي بالإضافة إلى التواجد في كبرى المراكز التجارية وفروع شركات التجارة الداخلية الشقيقة ، وكذلك المشاركة في المعارض الدولية وكبرى سلاسل التجارة العالمية.

ومن المقرر أن تفتتح الشركة قريبا 3 محلات للبيع المحلي في مناطق الكوربة بالقاهرة، والمهندسين بالجيزة، وسموحة بالإسكندرية، على أن يتم افتتاح أولى هذه الفروع في شهر أبريل المقبل، بالإضافة إلى جناح في محلات “ديبينهامس” في مول كايرو فيستيفال سيتي بالقاهرة الجديدة.

كما أنها ستشارك في معرض “هايم تكستايل” الدولي للمنسوجات والمفروشات والذي يعقد في ألمانيا في شهر يونيو المقبل.