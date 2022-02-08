تسلا تتقدم لوزارة الكهرباء لتصنيع بطاريات تخزن الطاقة…

إسلام فضل _ كشف الدكتور أحمد مهينة وكيل وزارة الكهرباء، أن شركة تسلا تتفاوض مع الحكومة المصرية خلال الفترة الراهنة لطرح تكنولوجيا جديدة تعمل علي تحزين الطاقة لمدة 20 عامًا بقدرات تصل إلي 100 ميجا وات.

وأضاف مهينة في تصريحات علي هامش مؤتمر ” الطاقة المتجددة.. تصنع المستقبل “، أن الوزارة تدرس حالياً توطين تلك الصناعة في مصر والاستفادة منها في التصدير إلي الخارج.

وأكد أن تلك البطاريات ستسهم في عمل طفرة كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة، لأنها ليست متواجدة لمدة 24 ساعة وذلك لعدم وجود الشمس ليلاً وعدم تواجد الرياح في بعض الأوقات، مشيرًا إلي أنه سيتم تخزين تلك الطاقة بأسعار اقتصادية.

وذكر أنه تم إنشاء لجنة من قبل مجلس الوزراة تضم عدة وزارات مثل الكهرباء والتعاون الدولي والإنتاج الحربي والمالية والدفاع وذلك لبحث توطين صناعة البطاريات في مصر.

وأشار إلي أن تلك اللجنه ستبحث مدي احتياج مصر لتلك البطاريات، وكيفية الاستفادة من تصديرها إلي الدول العربية وإفريقيا.

ولفت إلي أن الوزارة تتفاوض حاليا مع شركات سمينز وإيني وداني البلجيكية لتصينع الهيدروجين الأخضر وتصديرة للخارج.

وأوضح أن الوزارة وضعت بعض المحددات علي الشركات الثلاث تضمنت، أن يكون إنتاج كل مشروع 100 ميجا، واستخدام مياه محلية وليست مياه النيل، وأن تكون الشركات مسؤولة عن تشغيلها بالطاقة المتجددة.

أضاف أنه في حالة حصول تلك الشركات علي الطاقة المتجددة من الدولة يجب أن يتم إثباتها من خلالهم إلى المؤسسات الدولية، كما أن تلك الشركات تكون مسؤولة عن تسويق الهيدروجين الأخضر محليا ودوليا.