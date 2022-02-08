شل للزيوت تجدد شراكتها مع منجم السكري لمدة 5 سنوات

إسلام فضل _ أعلنت شركة شل للزيوت مصر، تجديد شراكتها مع شركة السكري لمناجم الذهب، لتظل شل للزيوت المورد الحصري للزيوت لمشروعات شركة السكري، وشريكاً رئيسياً في الخدمات الفنية والاستثمار، لمدة خمس سنوات أخرى، بعد شراكة امتدت لمدة 8 سنوات منذ عام 2014.

وأوضحت الشركة في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن ذلك التجديد يأتي في إطار استراتيجية شركة شل للزيوت مصر التي تهدف إلى تعزيز التقدم لدعم عملاء الشركة لتحقيق النجاح التجاري.

وأضافت أن شل للزيوت لا تسعى إلى أن تكون مورد للزيوت فقط، وإنما تسعى وفقاً لاستراتيجيتها إلى إقامة شراكات ناجحة مع عملائها مبنية على التعاون المثمر والمنفعة المتبادلة.

حضر توقيع مذكرة التفاهم من جانب شركة شل كل من أمال الشيخ رئيس مجلس الاداره و العضو المنتدب لشركه شل للزيوت مصر ومصطفى صادق مستشار العلاقات المؤسسية، وشريف معروف المدير المالي، ومحمد أيمن مدير مبيعات بالانابه للقطاع الصناعى، ومصطفى محمود مدير مبيعات قطاع التعدين، وأحمد جمعة مدير تسويق القطاع الصناعى.

ومن جانب شركة السكري لمناجم الذهب حضر كل من يوسف الراجحي العضو المنتدب لمناجم السكري، ونائبه شادي الراجحي، وعمرو حسونة القائم بأعمال المدير العام، و اللواء ياسر لماضه مدير عام الأمن والعلاقات العامة أكدت أمال الشيخ، العضو المنتدب لشركة شل للزيوت مصر.

وقال يوسف الراجحي، العضو المنتدب لمناجم السكري للذهب، أن قطاع التعدين لديه جميع الإمكانات لتحفيز النمو الاقتصادي، خاصة وأن منجم السكري هو المنجم الوحيد لإنتاج الذهب بشكل تجاري في مصر، وأنه يسجل أكبر احتياطيات من الذهب ويدعم خطط الشركة لإنتاج 500 ألف أوقية سنوياً بما يساهم في زيادة الصادرات ونمو في الاقتصاد الوطني.

جدير بالذكر أن يعد منجم السكري من أكبر 10 مناجم في العالم من حيث الاحتياطي والإنتاج، وتتولى إدارته شركة السكري لمناجم الذهب وهي إحدى شركات “سينتامين مصر”، بالاشتراك مع وزارة البترول والثروة المعدنية.