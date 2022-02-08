مجلس الوزراء السعودي يقر دعما ماليا للمنشآت المستهدفة بلائحة…

العربية دوت نت – ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وبحسب بيان وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، فإن المجلس وافق لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تقديم دعم مالي للمنشآت المستهدفة بلائحة الفوترة الإلكترونية التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية مبلغاً قدره 3 ملايين ريال، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية “واس”.

كانت المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ إلكترونيًا) قد دخلت حيز التنفيذ في 4 ديسمبر 2021، والتي تشمل جميع المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة في السعودية، باستثناء المكلفين غير المقيمين في المملكة، وأي أطراف أخرى تقوم بإصدار الفواتير الضريبية نيابة عن المورد الخاضع للضريبة.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والدخل، في بيان سابق، أن المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية تتمثل في التوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام.

كذلك تشمل المرحلة الأولى التأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلباتها المُعلَنة مسبقاً، إضافة إلى التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بجميع العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة (QR Code) والرقم التسلسلي للفواتير الضريبية المبسطة، والرقم الضريبي للمشتري المسجل في ضريبة القيمة المضافة للفواتير الضريبية، إضافة إلى التأكد من تضمين عنوان الفاتورة وذلك حسب النوع المُصدر.