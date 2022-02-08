اجتماع حكومي موسع لبحث ترتيبات مشاركة مصر في منتدى بطرسبرج…

دوت الخليج – عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعا موسعا للتحضير للمشاركة المصرية ضيف شرف الدورة رقم 25 لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولي، والذي سيعقد في روسيا خلال شهر يونيه المقبل.

وشارك في الاجتماع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطوير المؤسسي، وحاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي فضلا عن المستشار تجارى ياسر مصطفى، رئيس المكتب التجارى المصري بروسيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقالت الوزيرة إن اللقاء استهدف التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بشأن التنظيم وإعداد المحتوى الخاص بالجناح المصري بالمنتدى، مشيرةً إلى أنه من المستهدف أن يعكس الجناح المصري، والمقام على مساحة 406 أمتار مربعة الإنجازات الاقتصادية الحالية للدولة المصرية وتطلعها نحو المستقبل إلى جانب إبراز الهوية التاريخية لمصر.

وأشارت جامع إلى أن رئيس مجلس الوزراء المصري كلف وزارة التجارة بالإشراف على إنشاء وتجهيز الجناح المصري بالمنتدى نظرا لنجاحها في تنظيم الجناح المصري بإكسبو 2020 دبي، والذي يحظى باهتمام عالمي كبير من مختلف رواد الإكسبو.

ولفتت في هذا الاطار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي الرئيس فلاديمين بوتين، سيزوران الجناح المصري، وهو الأمر الذي يعطيه زخما كبيرا.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أهمية هذا الحدث في الترويج لمصر كأحد أهم المقاصد السياحية والآثرية في العالم، خاصة أن روسيا تمثل إحدى أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

وأشار العناني في هذا الإطار إلى أهمية أن يعكس الجناح الهوية المصرية الفريدة، والتي تميز مصر بين سائر دول العالم سواء من خلال تصميم الجناح أو المحتوى، الذي سيعرض خلال فعاليات المنتدى.

وبدوره، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الحدث لتشجيع الاستثمار بين مصر وروسيا في مجال التعليم العالى والبحث العلمي، وكذلك الاستثمار في الصحة لتكون إضافة لتاريخ التعاون المثمر بين البلدين، والذى شهد مؤخرا اتفاقات من بينها: بروتوكول تعاون مع المعهد المتحد في روسيا في مجال الطاقة النووية، والتعاون المشترك بين وكالتي الفضاء المصرية والروسية.

ولفت إلى ضرورة الاستفادة من هذا الحدث الذي يشهد زخما كبيرا ومشاركة واسعة من المستثمرين إلى جانب التواجد الإعلامي المكثف والتعريف بالنهضة الاقتصادية التى قامت بها مصر فى مختلف المجالات؛ وخاصة تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى من خلال دعم التكنولوجيا و الابتكار وريادة الأعمال والاهتمام بالتعليم التكنولوجي، وجهود تحويل الجامعات المصرية لجامعات ذكية، وتطبيق التحول الرقمي، من خلال برنامج مصري للمشاركة في الأحداث الجانبية التي يتم تنفيذها على هامش المنتدى في المجالات التي تخدم جهود التطوير والتنمية التي بذلتها مصر مؤخرا.

وقال السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، إن المشاركة المصرية هذا العام ستكون الأكبر في تاريخ مشاركاتها بفعاليات منتدى سان بطرسبرج، لافتا إلى أنها ستتضمن زيارة رئاسية ومشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالاضافة إلى عقد مائدة مستديرة لرجال الاعمال فضلاً عن تنظيم فعاليات خارج المنتدى للترويج لمصر بدولة روسيا.

وأشار الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى أهمية أن ترتكز المشاركة المصرية بالمنتدى على المجالات ذات الاهتمام الأكبر بين البلدين، وبصفة خاصة مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والسياحة والمنطقة الروسية الصناعية في مصر.

وقال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنتدى يمثل نافذة مهمة للتواصل مع الشركات الروسية وجذبهم للاستثمار في مصر وبصفة خاصة في المنطقة الصناعية الروسية المقرر إنشاؤها في منطقة العين السخنة، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كبيرا مع الجانب الروسي لبدء تفعيل المنطقة خلال المرحلة القريبة المقبلة.