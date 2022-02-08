مال وأعمال

العجز التجاري الأمريكي يرتفع في 2021 لأعلى مستوى على الإطلاق

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

CairoBank

– اتسع العجز التجاري الأمريكي في ديسمبر مع ارتفاع الواردات، ليسجل في 2021 بأكمله أكبر مستوى على الإطلاق.

predco_adv_2021

وقالت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء، إن العجز التجاري ارتفع 1.8% إلى 80.7 مليار دولار في ديسمبر.

Edita2021

وتم تعديل بيانات نوفمبر بالخفض ليبلغ العجز 79.3 مليار دولار، بدلا من 80.2 مليار دولار في البيانات السابقة.

كان خبراء اقتصاديون قد توقعوا في مسح أجرته عجزا قدره 83 مليار دولار.

FNG2021

وقفز العجز 27% في 2021 بأكمله إلى 859.1 مليار دولار، وذلك أعلى مستوى مسجل على الإطلاق، وجاء مقارنة مع عجز بلغ 676.7 مليار دولار في 2020.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العجز التجاري الأمريكي يرتفع في 2021 لأعلى مستوى على الإطلاق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا