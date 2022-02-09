الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوعين مع زيادة الطلب

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وكالات – استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء قرب أعلى مستوى في أسبوعين مدعومة بمخاوف التضخم المتزايدة والتوتر بين روسيا وأوكرانيا، غير أن التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية حدت من المكاسب.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1822.20 دولار للأونصة بحلول الساعة 1500 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 26 يناير في وقت سابق بالجلسة عند 1824.41 دولار.
وشهدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرا طفيفا لتسجل 1821.20 دولار قبل بيانات التضخم الأميركية المنتظر صدورها يوم الخميس.
ويشير استطلاع أجرته إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي من المتوقع أن يرتفع 7.3% على أساس سنوي في يناير بعد أن أذكت بيانات قوية بشأن سوق العمل الأسبوع الماضي مخاوف التضخم.
والذهب حساس جدا لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، الذي يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائدا.
كما تعزز معدلات الفائدة المرتفعة الدولار، مما يضغط على المعدن النفيس المسعّر بالدولار الأمريكي.
وارتفع مؤشر الدولار 0.3%.
ووصل عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسي لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد سعر الفضة 0.55% إلى 23.10 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاتين 1.1% إلى 1031.11 دولار والبلاديوم 0.2% إلى 2266.63 دولار.
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