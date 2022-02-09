مال وأعمال

أسعار النفط تتراجع 3% من أعلى مستوى في 7 أعوام

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وكالات – تراجعت أسعار النفط بنحو 3% اليوم الثلاثاء مع قلق المستثمرين من أن توصل المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران إلى زيادة صادرات الخام من طهران، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك.

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وربما يسمح الاتفاق بضخ ما يزيد على مليون برميل يوميا من النفط الإيراني أي ما يزيد على 1% من الإمدادات العالمية.

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وجرى استئناف المحادثات في فيينا اليوم الثلاثاء.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 2.58 دولار بما يعادل 2.8% إلى 90.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 1612 بتوقيت جرينتش.

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وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط 2.69 دولار أو 3% إلى 88.63 دولار للبرميل.

وارتفع خام برنت أمس الاثنين إلى 94 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014.

ويوم الجمعة، بلغ سعر خام تكساس الوسيط 93.17 دولار، وهو الأعلى منذ سبتمبر 2014.

ويحصل الخامان على دعم هذا العام من ارتفاع الطلب العالمي والتوتر المحيط بروسيا وأوكرانيا وتعطل الإمدادات في بلدان مثل ليبيا وتراجع بطيء عن تخفيضات إنتاج قياسية من جانب أوبك ومنتجين آخرين.

وتعرض النفط لضغوط كذلك من احتمال ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية ويقدر محللون أن المخزونات زادت بمقدار 700 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي يوم الرابع من فبراير.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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