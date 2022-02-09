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السيسي يعين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية…

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دوت الخليج – أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين المستشار بولس فهمي إسكندر رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، بدرجة وزير.

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وبموجب القرار المنشور في الجريدة الرسمية اليوم، يتولى المستشار بولس فهمي رئاسة المحكمة الدستورية العليا اعتبارا من غدٍ الأربعاء 9 فبراير.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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