السيسي يعين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية…

دوت الخليج – أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين المستشار بولس فهمي إسكندر رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، بدرجة وزير. وبموجب القرار المنشور في الجريدة الرسمية اليوم، يتولى المستشار بولس فهمي رئاسة المحكمة الدستورية العليا اعتبارا من غدٍ الأربعاء 9 فبراير.

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