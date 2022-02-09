استقرار الأسهم الأوروبية.. وتراجع أسعار النفط يحد من مكاسب…

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وكالات – استقرت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق اليوم الثلاثاء بعد أن أدى ارتفاع عائدات السندات إلى الضغط على أسهم شركات التكنولوجيا، في حين أدى الانخفاض الحاد في أسعار النفط إلى الحد من المكاسب القوية لشركة النفط بي.بي BP.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 القياسي دون تغير يذكر.
وكانت أسهم التكنولوجيا من بين أضعف الأسهم أداء إذ انخفضت 0.9% مع ارتفاع عائدات السندات في منطقة اليورو وسط تكهنات بتشديد البنك المركزي المصري الأوروبي للسياسة النقدية بأسرع من المتوقع.
لكنَّ رئيسة البنك المركزي المصري الأوروبي كريستين لاجارد حاولت أمس الاثنين تهدئة التوتر بشأن رفع أسعار الفائدة، قائلة إنه لا توجد حاجة لتشديد السياسة النقدية في منطقة اليورو حيث يمكن أن يستقر التضخم حول 2%.
وهبطت أسهم شركات النفط والغاز 1.8 %بعد انخفاض أسعار الخام نحو 2% في انعكاس لتوقعات بأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ربما تحيي اتفاقا نوويا دوليا مما سيؤدي لزيادة المعروض بالسوق.
وتراجع سهم مجموعة بي بي 2.4% حتى بعد الإعلان عن تحقيقها في عام 2021 أعلى أرباح في ثماني سنوات وتعزيز أهدافها المتعلقة بإعادة الاستحواذ على حصص بها.
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