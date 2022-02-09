البنك الدولي يؤكد تقديم كل الدعم للتطور الاقتصادي والبشري…

إسلام سالم _ كشف مسئولي البنك الدولي، خلال مؤتمر صحفي، للإعلان عن مرصد الاقتصاد المصري، أن هناك إصلاحات كبيرة تحدث في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، مشيرين إلى استمرار البنك في الالتزام بتقديم كل الدعم للتطور الاقتصادي والبشري في مصر حتى يمكن لها تنفيذ الاصلاحات التي تعمل عليها.

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وأشاروا إلى أن التحول الرقمي جزء لا يتجزا من نمو الاقتصاد المصري النشط بجانب تطوير العامل البشري، وتسهيل الحصول على انترنت عالي السرعة ورعاية ريادة الأعمال.

وشددوا أن هناك نهج طموح لتسريع وتيرة تطوير الخدمات الحكومية على نطاق واسع، والعمل على الاطار التنظيمي لاتاحة سبل التحول الرقمي.

ونوهوا أنه بالحديث عن البنية التحتية كان هناك بعض المساءل المتعلقة بالجودة، وكان هناك حاجة لمزيد من التوسع في التطوير وهو ما يحدث بالفعل خلال الفترة الحالية، مطالبين بضرورة تحسين جودة التعليم والتعليم الفني والمهني.

وطالبوا بتطوير وتبسيط اللوائح والقوانين وتسهيل الوصول إليها، فمع أهمية إتاحتها، من الضروري توضيح وتبسيط الأمور القانونية قدر المستطاع، مؤكدين وجود بيئة اقتصادية وديناميكية فعالة في مصر، حيث نفذت الحكومة عدة مشروعات ساهمت في تحسين وتعزيز نموها الاقتصادي.