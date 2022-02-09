البنك الدولي: مصر من الدول القلائل التي حافظت على نموها…

إسلام سالم _ قال الدكتور نادر محمد المدير الإقليمي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، إن كل الأسواق الناشئة لديها مخاطر التضخم على مستوى العالم، ومصر من الدول القلائل في المنطقة التي حافظت على النمو الاقتصادي، متوقعا استمرار تعافي الناتج المحلي في مصر.

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وأضاف محمد، أن مصر تبلي بلاء حسن فيما يتعلق بمعدل الانفاق، منوها أنه يتم عمل مسحات على المشروعات في العالم لتحليل نتائج وتأثيرات جائحة كورونا، وفي شمال افريقيا هناك مشاكل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وطالب بضرورة اعتماد نهج يشمل الحكومة ضمن التحول الرقمي، وضرورة تعزيز الاقتصاد القومي بالاستثمار في المهارات الأساسية للشباب لاستخدام الخدمات الرقمية وتبني استخدام التكنولوحيات الحديثة، والاستثمار في البنية التحتية، وأن يكون هناك اصلاح تشريعي وتنظيمي.