البنك الدولي: مصر تنتمي للمجموعة الأعلى فيما يتعلق بالحكومات…

إسلام سالم _ أكد البنك الدولي، في تقرير مرصد الاقتصاد المصري، أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة المصرية ساعدت على استقرار الاقتصاد الكلي، ومن تلك الإصلاحات التي شهدها قطاع الطاقة في السنوات الماضية والتى أسهمت في بناء القدرة على مواجهة التحديات المتعلقة بأزمة كورونا.

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وطالب بضرورة الاستمرار في تعزيز ركائز الاقتصاد الرقمي، وأن تكون السياسية الرقمية مبسطة ومعممة، والاستمرار في العمل على الاصلاحات الهيكلية وتحسين كفاءة المؤسسات العامة بما في ذلك التحول الرقمي.

وأوضح أن مصر تنتمي للمجموعة الأعلى فيما يتعلق بالحكومات الرقمية، في ظل الخدمات الحكومية الرقمية التي توفرها وإطلاق بوابة مصر الرقمية، إلا أن هناك بعض الخدمات لازالت معتمدة على الأوراق.

وشدد أن مصر تواصل مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال اتخاذ خطوات لتقوية إدارة الدين العام، وتشجيع الشمول المالي، والنهوض بجوانب بيئة الأعمال، مثل تبسيط عمليات التخليص الجمركي وتيسير إجراءات إعادة هيكلة الأعمال التجارية.

ونوه أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بدأ في النمو، ومصادر الدخل الأجنبي بدأت في التعافي منذ الربع الأخير من العام المالي 2020/2021، غير أن التحديات العالمية المتعلقة بجائحة كورونا وتفاوت مسارات تعافي الاقتصاد العالمي لا تزال تحد من هذا الانتعاش.