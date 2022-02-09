المشاط: مصر بدأت إصلاحات هيكلية على رأسها الاتصالات…

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إسلام سالم _ قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إن مصر بدأت اصلاحات هيكلية وعلى رأسها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتوجه نحو التحول الرقمي.
وأضافت المشاط، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن هناك 5.57 مليار دولار موجهة إلى 15 مشروع بالتعاون مع البنك الدولي، موجهة لمشروعات في مجالات البيئة والتعليم والنقل والتنمية المحلية والبترول وغيرها.
ولفتت أنه في عام 2021 تم العمل على 4 مشروعات بقيمة 1.4 مليار دولار، وهم مشروع متعلق بالتنمية وتحسين السكك الحديدية وسلامتها، ومشروع إدارة تلوث الهواء وبالقاهرة الكبرى والتغيرات المناخية.
وأكدت أن كل هذه المشروعات تستهدف التنمية المستدامة فهي عبارة عن عدة اصلاحات على مستوى العديد من المحافظات لتحسين الشمول المالي، وكانت هناك أمور متعلقة بالبيانات يعمل عليها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة المالية.
وأوضحت أن هناك اصلاحات تشريعية تمت، وتحسين أداء العمل والقطاع الخاص، إضافة إلى مشروع حياة كريمة الذي يعد أحد المشروعات الرئيسية للدولة على مدار السنوات المقبلة، علاوة على تبني عدة مشروعات قادمة من شأنها التنمية المستدامة.
وشددت أن عام 2021 شهد تنفيذ عدة مشروعات المتعلقة بالبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والمياه النظيفة، من خلال المساعدات الإنمائية.
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