الاتحاد الأوروبي يستثمر 1.6 مليار يورو في المغرب خلال 5…

– قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي سيستثمر 1.6 مليار يورو في دعم مساعي المغرب لتحقيق التحول على صعيد الطاقة وفي المجال الرقمي.

وقالت فون دير لاين، على حسابها على تويتر عقب محادثات في الرباط مع رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش: “هذه فرصة عظيمة للنقلة الخضراء والنقلة الرقمية”.

ويستهدف المغرب خفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بنسبة 45.5% بحلول 2030، كما حدد هدفا للوصول بنسبة الطاقة المتجددة لأكثر من 52% من قدرة توليد الكهرباء بحلول 2025.

قال مصدر في الاتحاد الأوروبي لوكالة “”، إن هذه المساعدات جزء من خطة للاتحاد الأوروبي يطلق عليها اسم “البوابة العالمية” أعلنت في سبتمبر الماضي، لحشد 300 مليار يورو خلال الفترة 2021-2027، دعما للمشروعات المستدامة التي تعزز الروابط بين الاتحاد الأوروبي وشركائه.