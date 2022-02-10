مال وأعمال

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد السندات بينما تترقب…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

CairoBank

_ ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء بدعم من انخفاض الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، رغم أن الأسعار تحركت في نطاق ضيق مع إحجام المستثمرين عن القيام برهانات كبيرة قبيل بيانات التضخم في الولايات المتحدة.

predco_adv_2021

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.53 بالمئة 1835.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1830 بتوقيت جرينتش.

Edita2021

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.45 بالمئة إلى 1836.10 دولار للأوقية.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2019 بينما انخفض الدولار، وهو ما يجعل المعدن النفيس المسعر بالعملة الخضراء أرخص لحائزي العملات الأخرى.

FNG2021

وتتجه كل الأنظار إلى بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يناير التي ستصدر يوم الخميس وقد تقدم مزيدا من الوضوح بشأن مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي في زيادة أسعار الفائدة.

وفي حين من المتوقع أن تؤدي قراءة قوية للتضخم إلى رفع أسعار الذهب كأداة تحوط، فإن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية سترفع تكلفة الفرصة البديلة للمعدن الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.45 بالمئة إلى 23.28 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.25 بالمئة إلى 1034.80 دولار وقفز البلاديوم 1.84 بالمئة إلى 2289.10 دولار.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد السندات بينما تترقب… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا