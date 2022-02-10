الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد السندات بينما تترقب…

_ ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء بدعم من انخفاض الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، رغم أن الأسعار تحركت في نطاق ضيق مع إحجام المستثمرين عن القيام برهانات كبيرة قبيل بيانات التضخم في الولايات المتحدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.53 بالمئة 1835.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1830 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.45 بالمئة إلى 1836.10 دولار للأوقية.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2019 بينما انخفض الدولار، وهو ما يجعل المعدن النفيس المسعر بالعملة الخضراء أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وتتجه كل الأنظار إلى بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يناير التي ستصدر يوم الخميس وقد تقدم مزيدا من الوضوح بشأن مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي في زيادة أسعار الفائدة.

وفي حين من المتوقع أن تؤدي قراءة قوية للتضخم إلى رفع أسعار الذهب كأداة تحوط، فإن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية سترفع تكلفة الفرصة البديلة للمعدن الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.45 بالمئة إلى 23.28 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.25 بالمئة إلى 1034.80 دولار وقفز البلاديوم 1.84 بالمئة إلى 2289.10 دولار.