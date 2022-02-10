مباحثات مصرية يابانية في مجالات البترول والغاز والطاقة…

دوت الخليج – استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، السفير الياباني الجديد بالقاهرة، أوكا هيروشي، حيث بحثا تحديات تغير المناخ والتوجه العالمي للتحول نحو الطاقة النظيفة ومستويات الأسعار العالمية الحالية.

كما بحث الملا وهيروشي سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البترول والطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون في ظل اهتمام كبير من الشركات اليابانية للمشاركة فى هذه المجالات في مصر، كما استعرض الملا استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 بمدينة شرم الشيخ.

وأكد الملا، خلال اللقاء، التعاون المستمر والبناء لقطاع البترول مع الشركات اليابانية خاصة في مجال التكنولوجيات الحديثة لصناعة البترول والغاز في ظل الخبرات المتميزة التي تمتلكها الشركات اليابانية في هذا المجال.

وأشار إلى أنه يتم حاليا إعداد خارطة طريق لإنشاء نظام لكفاءة إدارة الطاقة بقطاع البترول بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولي “الجايكا” والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى عمليات تقييم فرص إنتاج الأمونيا الزرقاء في مصر في ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرا بين شركات إيجاس وإيكم وتويوتا اليابانية، فضلاً عن تقييم فرص تطبيق عمليات التقاط وتخزين واستخدام الكربون والتي أظهرتا شركتي تويوتا وميتسوبيشي اليابانيتين اهتماما كبيرا فى المشاركة بها.

وأضاف الوزير أن مصر ماضية في عمليات التحول الطاقي من خلال التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي وقودا انتقاليا يتمتع بخصائص صديقة للبيئة.

وأشار إلى أنه يتم حاليا إعداد استراتيجية قومية لاستخدام الهيدروجين وقودا نظيفا بالشراكة مع جميع الوزارات المعنية، كما لفت إلى المبادرة التي أطلقها منتدى غاز شرق المتوسط مؤخرا لتموين السفن بالغاز المسال بديلا عن الوقود التقليدي كأحد الوسائل الفعالة لخفض الانبعاثات.

وأكد الملا أن قطاع البترول المصري يتمتع بفرص استثمارية متميزة ومجالات عديدة لنمو الأنشطة ومجالات العمل في صناعة البترول والغاز بين الجانبين.

ومن جانبه، أكد هيروشي أهمية التعاون بين الدول المنتجة والدول المستهلكة وتحقيق التوازن في الأسعار بما يحقق الاستفادة لجميع الأطراف.

وأشار إلى أن العلاقات بين مصر واليابان تاريخية وأن بلاده تتطلع إلى تعميق التعاون مع مصر في جميع مجالات الطاقة في ضوء الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها وأنها أصبحت وجهة استثمارات كثير من الشركات العالمية خاصة فى ظل النجاحات التي تحققت مؤخرا.