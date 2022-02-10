الاقتصاد السعودي ينمو 6.8% في الربع الأخير من 2021

العربية نت _ أظهرت تقديرات سريعة للهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الخميس، تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نمواً إيجابياً بنسبة 6.8% في الربع الرابع من 2021، مقارنة بالربع المماثل من 2020.

وأرجعت الهيئة النمو الإيجابي إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 10.8% بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5%، كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية ارتفاعاً قدره 2.4%.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2021، معدل نمو قدره 3.3% مقارنة بالانخفاض الذي شهده عام 2020 البالغ 4.1%.