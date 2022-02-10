المفوضية الأوروبية تخفض توقعات نمو اقتصاد منطقة اليورو بسبب…

وكالات _ نشرت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، توقعاتها المحدثة للاقتصاد، وتضمنت توقعات بارتفاع كبير لمعدل التضخم وتباطؤ طفيف في نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال عام 2022، بالمقارنة بالتوقعات التي أصدرتها قبل أشهر قليلة.

وقال باولو جينتيلوني، المفوض الأوروبي للاقتصاد، في بيان ، “لقد أدت مجموعة من العوامل غير المواتية لتباطؤ الاقتصاد الأوروبي هذا الشتاء: الانتشار السريع لمتحور أوميكرون، واستمرار ارتفاع التضخم بضغط من ارتفاع أسعار الطاقة، والاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد”.

وأصبح من المتوقع أن يصل التضخم في منطقة اليورو إلى 3.5 % هذا العام، بارتفاع كبير عن التوقعات الصادرة في نوفمبر بوصول التضخم إلى 2.2 % .

كما يتوقع مسؤولو الاتحاد الأوروبي نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، بنسبة 4% هذا العام، مقابل 4.3 % في التوقعات السابقة. ومن المتوقع أن يصل التضخم في العام القادم إلى 2.7 % .

وتشير التوقعات إلى أنه من المفترض أن يصل التضخم في منطقة اليورو لذروته خلال الربع الحالي، قبل أن يتراجع خلال بقية العام. بينما من المتوقع أن يتراجع المعدل السنوي للتضخم إلى 1.7 % في 2023 .

أما فيما يتعلق بدول الاتحاد الأوروبي ككل، والبالغ عددها 27 دولة، فمن المتوقع أن يصل التضخم إلى 3.9 % في 2022 ، قبل أن يتراجع إلى 1.9 % العام المقبل.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد ككل بنسبة 4% هذا العام، بعدما أشارت توقعات نوفمبر إلى نمو متوقع بـ 4.3 % . أما معدل النمو المتوقع للعام القادم فجاء عند 2.8 % .

ولفتت المفوضية إلى أن التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية والمرتبطة بأوكرانيا وروسيا يمكن أن يكون لها تأثير سلبي حتى على التوقعات الجديدة.