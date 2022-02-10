مال وأعمال

التضخم الأساسي السنوي يرتفع إلى 6.3% في يناير

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دوت الخليج – كشف البنك المركزي المصري المصري، قبل قليل، عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 6.3% في شهر يناير 2022، مقابل 6% في ديسمبر 2021.

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وذكر أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، والمعد من قبل البنك المركزي المصري، سجل معدلا شهريا بلغ 0.8% فى يناير 2022، مقابل معدلا بلغ 0.5% فى ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 0.2% في ديسمبر 2021.

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ولفت إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين الحضر، والذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدلا شهريا بلغ 0.9% في يناير 2022 مقابل معدلا سالبا بلغ 0.4% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 0.1% في ديسمبر 2021.

وسجل التضخم العام في الحضر معدلا سنويا 7.3% في يناير 2022، مرتفعا من 5.9% في ديسمبر 2021.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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