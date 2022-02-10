التضخم الأساسي السنوي يرتفع إلى 6.3% في يناير

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دوت الخليج – كشف البنك المركزي المصري المصري، قبل قليل، عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 6.3% في شهر يناير 2022، مقابل 6% في ديسمبر 2021.
وذكر أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، والمعد من قبل البنك المركزي المصري، سجل معدلا شهريا بلغ 0.8% فى يناير 2022، مقابل معدلا بلغ 0.5% فى ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 0.2% في ديسمبر 2021.
ولفت إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين الحضر، والذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدلا شهريا بلغ 0.9% في يناير 2022 مقابل معدلا سالبا بلغ 0.4% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 0.1% في ديسمبر 2021.
وسجل التضخم العام في الحضر معدلا سنويا 7.3% في يناير 2022، مرتفعا من 5.9% في ديسمبر 2021.
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