الحكومة توافق على بعض الطلبات المقدمة لتنفيذ مشروع إنتاج…

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على بعض الطلبات المقدمة من تحالف شركتي “سكاتك” النرويجية و”أوراسكوم” وصندوق مصر السيادي، الذي ينفذ مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر باستخدام طاقات متجددة.

وأشار المجلس أن ذلك يأتي للإسراع بتنفيذ المشروع قبل بدء مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ ( COP27)، والذي من المقرر أن تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل، ومن هذه الطلبات دراسة إمكانية تغذية المشروع، بشكل مؤقت، بكمية من الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة الموردة على الشبكة الكهربائية، وفقا لاحتياجات بدء تشغيل المشروع؛ وذلك لحين انتهاء المشروع من إقامة محطة الطاقة المتجددة الخاصة به، على أن يقوم المشروع بإعادة توريد ذات الكميات المستهلكة من الطاقة الكهربائية إلى الشبكة الكهربائية من محطته الخاصة فور تشغيلها.

يأتي ذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على تقديم التسهيلات الممكنة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية؛ إيمانا من الدولة بأهمية هذا القطاع في تنفيذ مختلف المشروعات، باعتباره شريكا استراتيجيا معها، وكذلك في إطار الإسراع بتنفيذ هذا المشروع، بما يعزز من دور الدولة نحو التحول إلى الطاقة النظيفة.

وقرر مجلس الوزراء أن يتولى المجلس الأعلى للطاقة دراسة كل مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء؛ تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، في إطار اهتمام الحكومة حاليا بهذه المشروعات.