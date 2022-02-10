كايرو سولار تقتنص تنفيذ 6 محطات طاقة شمسية باستثمارات 40…

إسلام فضل _ قال حاتم توفيق، العضو المنتدب لشركة كايرو سولار، العاملة بمجال الطاقة الشمسية، إن الشركة اقتنصت تنفيذ 6 محطات لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، خلال الفترة الحالية بطاقة إنتاجية تصل إلي 4 ميجاوات، بحجم استثمارات 40 مليون جنيه.

وأضاف توفيق في تصريحات خاصة لجريدة “دوت الخليج”، أنه يتم بناء محطة طاقة شمسية ضمن التي يتم العمل عليها حاليًا لصالح شركة كيكو للأغذية بقدرة 800 كيلو وات، ومحطة لصالح شركة لوردس جاردنز المتخصصة في تصنيع الجينز وتصديره للخارج بقدرة 450 كيلو وات بحجم استثمارات للمحطتين 12 مليون جنيه.

وذكر أن الشركة قامت بتنفيذ عدة محطات لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية خلال العام الماضي باستثمارات تتخطي الـ20 مليون جنيه.

وأوضح أن الشركة اتفقت مع 3 بنوك في السوق المصرية لتمويل العملاء من خلال الشركة لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية بفائدة 8% وذلك عبر مبادرة البنك المركزي المصري المصري لقطاع الصناعة.

وأشار العضو المنتدب لشركة كايرو سولار، العاملة بمجال الطاقة الشمسية إلي أن عملاء الشركة حصلوا علي تمويلات بقيمة 30 مليون جنيه خلال عامي 2020-2021.

ولفت إلى أن كايرو سولار ستنتهي من تنفيذ المحطات وتسليمها، ليتم ربطها على الشبكة القومية؛ مما يتيح للعملاء إجراء مقاصة بين إنتاجهم الذي سيتم ضخه بالشبكة، وما يستهلكونه منها. ويستعيد المستثمر تكلفة إنشاء محطة الطاقة الشمسية في غضون 5 سنوات، إلى جانب ترشيد قيمة كبيرة من فاتورة استهلاك الطاقة، وفقًا لتوفيق.

وتعتمد كايرو سولار في إنشاء المحطة على استخدام ألواح شمسية من ماركة “صن تك” الصينية والتي تعد أحد أكبر منتجي الألواح على مستوى العالم، كما أن إنتاج الطاقة سيتم وفقًا لمنظومة الخلايا الفوتو فولطية، وهي التي يتم من خلالها تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية عبر استخدام الألواح الشمسية.