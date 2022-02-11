وزيرة التجارة تبحث مع نظيريها الليبي والأردني سبل تعزيز…

عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لقاءين موسعين مع نظيريها بدولتي ليبيا والأردن لبحث أخر مستجدات الشأن الاقتصادي والتجاري والاستثماري والصناعي المشترك بين مصر والبلدين الشقيقين.

وقد استهلت الوزيرة اللقاءين بعقد لقاء موسع مع محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وإمكانيات تنمية وتطوير معدلات التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على بدء التحضير للاجتماعات الفنية بين الخبراء فيما يتعلق بموضوعات التجارة والصناعة وذلك في اطار الاعداد للدورة المقبلة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة.

ولفتت إلى أن المرحلة الحالية تشهد تحسناً كبيراً في معدلات التبادل التجاري بين البلدين حيث يعد السوق الليبي أحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية عام 2021 حيث احتل المرتبة الـ9 عالمياً بقيمة صادرات بلغت 938 مليون دولار مقارنة بنحو 570 مليون دولار خلال عام 2020 محققة نسبة زيادة بلغت 64.5% .

ومن جانبه أكد محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، حرص بلاده على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وليبيا والبناء على المقومات والامكانات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين وكذا الاستفادة من مميزات القرب الجغرافى والعلاقات الوطيدة بين رجال الاعمال فى البلدين ، مشيراً الى ان القطاع الخاص المصري بدأ بالفعل في الاستثمار في السوق الليبي في مجال البنية الاساسية.

كما عقدت وزيرة التجارة لقاءً موسعاً مع يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، بحضور أمجد العضايلة سفير الأردن بالقاهرة، تناول آخر المستجدات المتعلقة بالتعاون المشترك في الشأن الاقتصادي على المستوى الثنائي بين البلدين وعلى المستوى الثلاثي بين مصر والاردن والعراق.

وقالت الوزيرة ان هناك توافقاً في الرؤى وتنسيق دائم بين البلدين الشقيقين بشأن مختلف الموضوعات والقضايا الاقتصادية الثنائية والاقليمية والعالمية، مشيرةً الى اهمية البناء على العلاقات المتميزة التي تربط الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني عاهل الأردن في نقل علاقات التعاون الثنائي لمستويات متميزة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والأردني على حد سواء

وأشارت جامع إلى أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين بلغت العام الماضي نحو 580 مليون دولار مقارنة بنحو 477 مليون دولار خلال عام 2020 محققة نسبة زيادة بلغت 21.5%.

ونوهت وزيرة التجارة إلى أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز الشراكة بين مصر والأردن في هذا الصدد خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات وتطوير مهارات رواد الاعمال ورفع القدرة التنافسية لمنتجات المشروعات الصغيرة بالأسواق المحلية والاقليمية، مشيرةً الى امكانية نقل الخبرات المصرية الكبيرة في مجال تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للسوق الأردني.

ومن جانبه أكد يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، حرص بلاده على تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر والاستفادة من العلاقات المتميزة والاخوية التي تربط قيادة وحكومتي البلدين، مشيراً الى ان المرحلة الحالية تشهد زخماً غير مسبوق في مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى المستوى الثلاثي بين الاردن ومصر والعراق.

وأشار الى اهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين البلدين للاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في مجال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

حضر اللقاءين إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.