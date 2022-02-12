بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربي والتموين ومالمكس الإيطالية…

إسلام سالم _ شهد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وشركة مالمكس الإيطالية، بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن البروتوكول يستهدف التعاون المشترك في مجال تصنيع مهمات الصوامع، لافتاً إلى أنه سيساهم في تعزيز السعات التخزينية للحبوب وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة كما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي لمصر.

مرسي: التعاون سيساهم في تعزيز السعات التخزينية للحبوب وتحقيق الأمن الغذائي لمصر

وشدد أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص على أن يكون التعاون مع شركائها في مختلف المجالات قائماً على أساس التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا، مشدداً على أهمية تطوير الصناعة المصرية وتوطين صناعات جديدة لرفع قدراتها التنافسية لما لها من دور محوري في دفع عجلة التنمية والإنتاج وتعزيز الاقتصاد القومي.

وأكد حرص شركات ووحدات الإنتاج الحربي على تنفيذ المشروعات التى تُسند إليها بأعلى كفاءة وطبقاً للمقاييس العالمية مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ، مشيرا إلى حرص الدولة المصرية على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار والتعاون المشترك في قطاع الصوامع.

ونوه أنه على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي عالمياً ومحلياً إلا أن الدولة المصرية نجحت في التعامل بتوازن كبير في هذا الصدد من خلال إتخاذ الإجراءات المناسبة لتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم المواطنين والفئات المتضررة.

ومن جانبه أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على أن المشروعات التي تتعلق بالصوامع تعد من المشروعات القومية الحيوية لمساهمتها في تأمين السلع الاستراتيجية للأسواق.

المصيلحي: المشروعات المتعلقة بالصوامع قومية حيوية لمساهمتها في تأمين السلع الاستراتيجية للأسواق

وأوضح أن ما تشهده البلاد حالياً من جهود تتعلق بمشروعات توفير مهمات الصوامع والتوسع في تنفيذ الصوامع الحديثة بسعات تخزينية مختلفة يعكس سير الدولة بالطريق الصحيح في إحداث نهضة حقيقية خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية وكذلك تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات يكفى احتياجات المواطنين لفترات كبيرة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد أن هناك تعاون مثمر مع وزارة الإنتاج الحربي في العديد من المجالات من بينها التعاون في مشروع تدشين 6 صوامع حقلية لتخزين القمح والممولة من برنامج مبادلة الديون الإيطالية، والذي يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير وتحسين الطاقات التخزينية لتخزين الأقماح من خلال شبكة من الصوامع على مستوى المحافظات.

مالمكس: استهداف نقل التكنولوجيا الحديثة لتصميم وتصنيع مهمات الصوامع

ومن جانبه أوضح نيكولا لورينزو فينكو رئيس مجلس إدارة شركة مالمكس الإيطالية، أن الشركة ستقوم بنقل التكنولوجيا الحديثة في مجال تصميم وتنفيذ وتصنيع مهمات الصوامع بالاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي.

ولفت إلى إن المشروع سيساهم في زيادة الإنتاجية للحبوب في مصر للإستفادة منها بشكل أكبر مما يساهم في تحقيق خطة التنمية المستدامة.