مال وأعمال

تسوية مشكلة وقف شحنات برتقال مصرية إلى السوق الروسية

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أعلن السفير نزيه النجاري، سفير مصر في روسيا، عن نجاح جهود السفارة والمكتب التجاري التابع لها اليوم في تسوية مشكلة نفاذ صادرات البرتقال المصرية إلى السوق الروسية.

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وتتابع السفارة الآن مع السلطات الروسية المعنية والشركات المصرية ومجالس التصدير عملية الإفراج عن الشحنات الموجودة في المواني والتي كانت في انتظار دخول الأراضي الروسية.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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